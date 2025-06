Inter monitora situação do CT Parque Gigante após chuva em Porto Alegre

Estrutura foi fortemente atingida no ano passado em virtude da enchente. Ricardo Duarte, Inter

O Inter tem monitorado a situação do CT Parque Gigante em virtude das fortes chuvas que atingem o Estado. Há uma preocupação com a possibilidade da elevação do Guaíba, o que pode ocasionar alagamentos nos campos de treinamento.

Em contato com a reportagem de Zero Hora, Gabriel Gonçalves Nunes, vice-presidente de Patrimônio e do Parque Gigante, explicou que ainda há segurança sobre a cota de inundação. A última medição era de 2,53m, abaixo da cota de três metros.

Por conta da pausa para a disputa do Mundial de Clubes, o centro de treinamentos não vem sendo utilizado neste momento. A reapresentação dos jogadores está marcada para o dia 28 deste mês.

Estrutura reforçada

Desde a enchente no ano passado, a estrutura do CT foi reforçada. Na reconstrução dos espaços, houve a utilização de um padrão construtivo mais robusto. Alterações também foram realizadas no antigo projeto a fim de proteger outras áreas. Um exemplo são as janelas da academia que foram instaladas num nível mais alto.

Os prejuízos por conta da enchente de maio de 2024 foram estimados em R$ 90 milhões, distribuídos entre gastos para reformas e verba que deixou de entrar nos cofres colorados.

Deste montante, aproximadamente R$ 19 milhões foram com perdas materiais (estrutura de CT e estádio, equipamentos, vestiário, entre outros.)

Quer receber as notícias mais importantes do Colorado? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Inter.