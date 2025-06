Inter monitora situação de Valencia, mas deve ter outro centroavante como titular contra o Atlético-MG

Valencia pode jogar pelo Equador. Eduardo Gabardo / Agência RBS

Os olhos do Inter estarão vidrados na TV na noite desta terça-feira (10). Às 22h30min, o Equador visita a seleção peruana, pelas Eliminatórias, e Enner Valencia pode aparecer no time. Isso seria um sinal definitivo de que os colorados teriam um reforço até inesperado para enfrentar o Atlético-MG na quinta-feira (12). O comando do ataque é um dos mistérios de Roger Machado para a partida da 12ª rodada do Brasileirão.

A tendência é de que Ricardo Mathias comece o jogo na Arena MRV. Recuperado do desconforto muscular que o tirou dos dois últimos compromissos, o centroavante é a ficha número 1 do técnico.

Suas últimas impressões são positivas, com gols contra Nacional-URU e Mirassol, além de boa apresentação contra o Maracanã, pela Copa do Brasil. Só deixou o time porque não teve condições, e Borré se recuperou da lesão que o afastou por quase um mês.

O reserva imediato é Lucca. O atacante, porém, não engrena. Não foi titular ainda em 2025, mas entrou no segundo tempo de alguns jogos recentes. A opção por ele seria lógica na ausência de Mathias ou de Valencia.

Mas Roger já apontou para outros caminhos algumas vezes. Na última partida, contra o Fluminense, por exemplo, adiantou Wesley para o comando do ataque. Foi uma tentativa de dar velocidade e aproveitar as vantagens que costuma ter sobre a defesa. Mas tira o jogador do lugar onde costuma dar suas melhores respostas.

Por isso, o retorno de Valencia pode ser comemorado. Em fase final de tratamento de uma lesão muscular na coxa direita sofrida há um mês, no jogo contra o Atlético Nacional-COL, ele foi convocado para a seleção equatoriana mesmo sem condições de jogo. Contra o Brasil, não foi relacionado. Mas agora existe um otimismo.

— Enner está indo muito bem, espero que ele possa estar no jogo — disse o técnico do Equador, Sebastián Beccacece.

No domingo (8) e na segunda (9), ele participou das atividades. O Equador confirmará vaga para a Copa do Mundo se vencer o Peru, em Lima. E Valencia ficará à disposição de Roger, na quinta-feira (12), nem que seja por alguns minutos, caso entre em campo nesta terça. Um reforço inesperado, e importante, antes da pausa do Mundial de Clubes.