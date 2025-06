Inter libera Valencia para continuar tratamento médico na seleção do Equador

O camisa 13 foi convocado pelo técnico Sebastián Beccacece para os dois jogos pelas Eliminatórias , contra o Brasil, na próxima quinta-feira (5), em Guayaquil, e diante do Peru, em Lima, no dia 10.

Desta forma, o atleta de 35 anos se apresentará no Equador, com o compromisso de dar continuidade ao tratamento médico junto à Federação .

Confira a nota do Inter na íntegra:

O atleta foi convocado pela Seleção do Equador para o próximo período de Data FIFA. Desde o início, o Sport Club Internacional deixou claro à Federação Equatoriana de Futebol que o jogador não reúne condições clínicas e físicas para atuar, estando ainda em processo de recuperação. A participação em jogos neste momento representa risco de agravamento do quadro.

Mesmo assim, a convocação foi mantida. Diante disso, e com foco na saúde e recuperação plena do atleta, o Clube ajustou com a Federação que o tratamento seguirá no Equador, com acompanhamento diário e comunicação direta entre os departamentos médicos, buscando preservar sua evolução.