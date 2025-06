Inter faz consulta por volante do Santos que estava jogando em Portugal

Jogador atuou em Portugal nas duas últimas temporadas. Ivan Storti/Santos FC

Em busca de um reforço para a posição de volante, o Inter tem vasculhado o mercado à procura de opções. Um dos nomes consultados foi o de Vinicius Zanocelo, que estava emprestado pelo Santos ao Estoril, de Portugal.

Conforme apurou a reportagem de Zero Hora, o clube gaúcho buscou informações sobre o atleta junto ao seu staff, mas as negociações não evoluíram até o momento. O Inter não confirma interesse na contratação.

Zanocelo estava atuando pelo Estoril, de Portugal, nas duas últimas temporadas. O contrato de empréstimo era válido até o final deste mês, com opção de compra. No entanto, por questões financeiras, o clube português não concretizou o negócio.

Mesmo tendo vínculo com o Santos até o final de 2027, a indicação é de que o atleta seja negociado com outra equipe.

Clubes de fora do país já vêm demonstrando interesse em sua contratação, como o caso do Panathinaikos, da Grécia, além de times de Portugal, Espanha e Estados Unidos e do futebol asiático. A informação foi publicada pelo ge.globo.

Mais de uma função no meio-campo

Zanocelo foi contratado pelo Santos em 2021, vindo da Ferroviária. À época, era considerado um segundo volante com grande capacidade de marcação e presença no ataque, além de poder atuar na figura de meia. As boas atuações o levaram, inclusive, para a Seleção Brasileira sub-20.

A passagem pela Europa trouxe uma nova experiência. Durante a primeira temporada no Estoril, passou a atuar de forma mais recuada e terminou 2024 como primeiro volante, sendo a figura à frente dos zagueiros.

Neste ano, foi usado como primeiro e segundo volante. Foram 31 partidas na temporada 2024/2025, com dois gols marcados.

