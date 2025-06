Inter evita cartilha, mas crê em jogadores em condições físicas ideais na reapresentação

Roger espera força máxima na retomada. Ricardo Duarte / Divulgação/Inter

Os 15 dias de férias dados pelo Inter aos jogadores se encerram sábado (28), e a primeira tarefa após a parada é ver a condição em que voltam os profissionais. Essa pausa no meio da temporada é considerada fundamental para que os atletas descansem, tenham tempo útil de lazer com a família e recarreguem as energias.

Mas retornar em bom nível é essencial para a sequência da temporada. O clube não chegou a passar uma cartilha de tarefas para o período, mas espera todos bem na reapresentação.

Os jogadores foram orientados a cuidar da alimentação e voltar com o mesmo peso que tinham quando o primeiro semestre acabou. Mas não houve uma planilha de exercícios ou nutricional. Caberia aos atletas essa atenção.

A média de férias do Inter foi parecida com o que tiveram outros clubes do Brasileirão. À exceção dos quatro participantes do Mundial de Clubes, todos os demais deram folga. Grêmio, Vasco e Sport concederam 10 dias. Juventude e Bragantino, 17. Os demais ficaram entre 13 e 15.

A opção por esse número de dias se deu pelo calendário que o time terá logo depois da volta. O Inter entra em campo em 12 de julho, um sábado, contra o Vitória, no Beira-Rio. O jogo seguinte é oito dias depois, domingo pela manhã, também em Porto Alegre, diante do Ceará.

Não terá compromisso no meio da semana porque o adversário, Bahia, estará envolvido no playoff da Copa Sul-Americana. Esse intervalo de jogos ajuda na recuperação plena e na retomada adequada da temporada.

Para além do cansaço físico

O preparador físico Michel Huff, de vasta experiência no futebol brasileiro e do Exterior, explica:

— O calendário brasileiro é muito intenso. Tem times com quase 40 jogos já, recém no meio do ano. Isso aí é quase uma temporada europeia inteira dependendo do desempenho. Aí coloca viagem, desgaste, rotina. É complicado. Alguns clubes, provavelmente, estão priorizando essa questão do físico-emocional, que depois pode fazer diferença.

Roger Machado também falou disso em uma coletiva. Ao falar sobre a sequência de jogos, lembrou de um período no Bahia em que chegou ao esgotamento não só físico mas também mental. Esse ponto tem influência até mesmo na confiança dos atletas.

A partir de sábado, serão feitas as avaliações. O Inter crê no profissionalismo de seus jogadores para que a recuperação seja imediata e dê resultado já no primeiro jogo após a volta.

Se vencer o Vitória, a equipe deixará a incômoda 17ª posição e terá um alívio no ambiente antes de iniciar as disputas dos mata-matas de Libertadores e Copa do Brasil — contra dois adversários que não terão o mesmo descanso que tiveram os atletas colorados: Flamengo e Fluminense, respectivamente.