Inter estuda a realização de amistoso no período de intertemporada 

Direção e Roger vão definir o calendário de atividades na pausa. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O departamento de futebol e a comissão técnica do Inter irão definir, nos próximos dias, como será realizado o período de intertemporada a partir de 28 de junho. Existe a possibilidade da realização de jogo-treino ou um amistoso no período.

Essa definição vai ocorrer após conversas do departamento de futebol com o técnico Roger Machado. Como serão praticamente 30 dias sem jogos, a ideia será realizar amistosos para que os jogadores tenham um mínimo de ritmo de jogo para a retomada do Brasileirão.

Essas atividades serão importantes para jogadores como Gabriel Mercado e Rochet. O zagueiro já vem treinando com bola no CT Parque Gigante e estará à disposição para a retomada do Brasileirão. Mas como não atua desde setembro do ano passado, vai precisar readquirir ritmo de jogo. Já o goleiro disputou apenas um jogo no ano.

O próximo compromisso oficial da equipe de Roger Machado será nos dias 12 ou 13 de julho, contra o Vitória, no Estádio Beira-Rio, na retomada do Brasileirão.