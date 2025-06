Inter está próximo de receber R$ 30 milhões

O Inter está próximo de receber uma bolada pela negociação envolvendo dois clubes espanhóis. Nesta quarta-feira (25), a imprensa espanhola dá como definida a venda do volante Johnny para o Atlético de Madrid.

O jogador foi vendido no final de 2023, por 6 milhões de euros (R$ 31 milhões na época). Esse percentual de mais-valia é referente ao lucro do Betis na transação.

Além desse valor fixado em contrato, o Inter também tem direito a receber mais um percentual referente ao fato de ser o clube formador. É o chamado mecanismo de solidariedade. Johnny Cardoso terá um contrato de cinco anos com o Atlético de Madrid.

