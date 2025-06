Inter espera propostas por Vitão e Victor Gabriel nas próximas semanas

Victor Gabriel (E) e Vitão (D) devem receber propostas em julho. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O Inter espera receber propostas por Vitão e Victor Gabriel nas próximas semanas. A janela de transferências, afinal, estará aberta a partir de 10 de julho.

Até o momento, não chegaram ofertas oficiais pela dupla, mas a direção colorada sabe do interesse de clubes do Exterior. Isso, inclusive, pode ser um dilema para a comissão técnica e os dirigentes nos próximos dias.

Isto porque a direção não esconde a necessidade de fazer uma venda, mas também não pretende abrir mão da competitividade do time, que precisa se recuperar no Brasileirão e está nas oitavas de final da Libertadores e da Copa do Brasil.

Inicialmente, o Inter inclusive não pretende vender os dois titulares ao mesmo tempo neste meio de temporada. Há interesse dos estafes dos atletas, porém, de que as negociações aconteçam nesta janela.

Valores

O Colorado sinalizou ao mercado que deseja receber cerca de 10 milhões de euros (R$ 63,6 milhões) por cada um dos zagueiros.

Aos 25 anos e com 80% dos direitos ligados ao Inter, Vitão quase foi vendido ao Real Betis, da Espanha, no ano passado. O Sevilla também demonstrou interesse no atleta e pode apresentar uma oferta.

Victor Gabriel, de 21 anos, enquanto isso, recebeu recentemente uma oferta do Cruzeiro. O Inter definiu, contudo, que só venderá o atleta para o futebol do exterior e aguarda propostas.

Além disso, a direção colorada ainda debate os últimos detalhes para a compra do atleta. O Sport encaminhou novas exigências para os ajustes finais do contrato. Entre elas, estão as formas de garantias da operação para a conclusão do negócio.

Por contrato, a compra de 50% dos direitos econômicos de Victor Gabriel custará ao Inter R$ 3 milhões. Porém, o Colorado tenta adquirir mais 10% ou 20% do atleta.