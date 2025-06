Inter envia dirigente para missão na Europa; saiba o motivo 

Felipe Dallegrave é diretor de futebol e jurídico do Inter. Divulgação / Inter

Diretor de futebol e jurídico do Inter, Felipe Dallegrave viajou à Europa com o objetivo de prospectar reforços para a sequência da temporada, mas, também, para acelerar a vinda de recursos envolvendo as negociações de ex-jogadores do Inter que estão trocando de clubes no exterior.

A ideia é repetir uma estratégia que já vem sendo adotada pelo clube nos últimos anos. Os dirigentes analisam possibilidades de investimentos na Europa e, antes dos alvos terem seus contratos se encerrando no exterior, o Inter dá o primeiro passo na vinda desses atletas.

Jogadores como Valencia, Borré e Fernando, por exemplo, foram contatados pelos dirigentes colorados bem antes do término dos seus respectivos vínculos. O contato pessoal, a famosa conversa olho no olho, acaba sendo um diferencial neste momento.

O objetivo também é garantir ao Inter o recebimento de valores referentes, por exemplo, ao mecanismo de solidariedade. Dispositivo criado pela Fifa que garante valores a serem recebidos pelos clubes formadores.

Johnny e Matheus Dias

Existem ativos do Colorado que estão sendo negociados e o Inter detém diretos sobre essas negociações. O caso mais recente é o de Johnny. O volante está deixando o Betis-ESP para ser reforço do também espanhol Atlético de Madrid. Os gaúchos teriam direto a mais de R$ 30 milhões.

Outro nome é Matheus Dias. Existe a possibilidade de o volante permanecer atuando na Europa. Clubes de Portugal, onde o jovem de 23 anos estava atuando, e também da Inglaterra demonstram interesse na contratação do atleta.

O Inter também está negociando o jovem goleiro Henrique Menke com os italianos do Como. O contrato será por empréstimo, mas com valores a serem recebidos pelo Clube. Todos esses negócios envolvem clubes europeus.