Inter empata com o Vasco e segue perto da zona de rebaixamento do Brasileirão sub-20

Partida aconteceu no estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre. Rafaela Frison / SC Internacional

O Inter empatou com o Vasco por 1 a 1 no Brasileirão sub-20 nesta quarta-feira (11), no estádio Passo d'Areia, em Porto Alegre. O resultado deixa o Colorado em uma situação complicada no campeonato.

O Vasco foi superior na maior parte do tempo. Os cariocas abriram o placar aos 16 minutos de jogo, após cobrança de escanteio na área.

A equipe colorada se desestabilizou depois do gol. O ataque vascaíno continuou pressionando e esteve perto de ampliar o placar. Em uma das poucas chances do Inter, a bola entrou com uma jogada ensaiada mas o gol foi anulado pelo bandeirinha.

No segundo tempo, as substituições do técnico David da Silva fizeram efeito. Marlon entrou e, em seguida, aos 27 minutos, fez o gol de empate. O Inter teve duas boas chances na sequência, mas não conseguiu a virada.

O Inter está com 12 pontos, apenas um a mais do que o Grêmio, o primeiro colocado da zona de rebaixamento do Brasileirão sub-20. A próxima partida do Colorado é na segunda-feira (16), às 15h, contra o Cruzeiro, no estádio Morada dos Quero-Queros.