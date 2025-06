Inter e Sport ainda debatem acordo pela compra do zagueiro Victor Gabriel

Victor Gabriel já tem despertado interesse de outros clubes. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Um dos assuntos em pauta no Inter é a situação envolvendo o zagueiro Victor Gabriel. O clube gaúcho e o Sport negociam os últimos detalhes para a compra em definitivo do atleta.

Segundo apuração da reportagem de Zero Hora, o Sport encaminhou ao Inter novas exigências para os ajustes finais do contrato. Entre elas, estão as formas de garantias da operação para a conclusão do negócio. Inicialmente, a proposta de compra estava acertada por um valor de cerca de R$ 3 milhões por 50% dos direitos econômicos.

O vínculo de Victor Gabriel com o Colorado vai até dezembro. As boas atuações e a consolidação como titular no time de Roger Machado fizeram com que o clube acelerasse a compra.

A aquisição em definitivo também é uma forma de o Inter se precaver do assédio de outros times pelo jogador. Com a compra dos direitos federativos, qualquer tratativa deverá passar pelo clube gaúcho. Recentemente, o atleta de 20 anos despertou o interesse do Cruzeiro, indicado pelo técnico Leonardo Jardim.

Victor Gabriel ficou de fora das últimas partidas em razão de uma lesão no tornozelo direito e tem volta prevista para julho, após a disputa do Mundial.

