Inter e Roger são absolvidos de multa alta, mas clube recebe punição por comportamento da torcida em jogo da Libertadores

Inter venceu o Nacional-URU fora de casa.

O Inter escapou de uma multa pesada na Libertadores. O time voltou atrasado do intervalo da partida contra o Nacional-URU, fora de casa, e poderia ser autuado em quase R$ 180 mil, entre os valores que precisariam ser pagos por clube e técnico.

Se escapou desta punição, o Colorado, porém, levou multa de cerca de R$ 30 mil por conta de uma ação da torcida no jogo de Montevidéu.

No duelo de 15 de maio, o Inter retornou do vestiário um minuto depois do período estabelecido pela Conmebol. A entidade entende que isso é responsabilidade do técnico, e por isso estabelece multa para ambos.

A defesa colorada, porém, foi aceita pelo tribunal da Confederação. É que, naquele dia, uma falta de luz foi registrada em todo o bairro onde está localizado o Gran Parque Central, estádio do Nacional.

Sem energia, não foi possível arrumar o vestiário para receber os jogadores e a comissão técnica. Assim, a Conmebol entendeu que o ideal seria não aplicar a pena pecuniária. O Inter foi absolvido pelo atraso.

Sinalizador

A outra ocorrência da partida teve punição. Segundo o relato da Conmebol, foi registrado o acendimento de um sinalizador, aos 50 minutos do segundo tempo, e também que cinco torcedores subiram na tela e desobedeceram as ordens de sair do local.

Pelo sinalizador, o Inter foi multado em US$ 5 mil (cerca de R$ 27,9 mil na cotação atual). Pelo comportamento dos torcedores, recebeu uma advertência. A multa será descontada do valor que o clube tem a receber por direitos de transmissão na Libertadores.