Inter e prefeitura entregam churrasqueiras para uso público no Parque Marinha, em Porto Alegre

Seis das 20 estruturas contam com cobertura. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Com direito a foguetório, fumaça vermelha e lançamento de tiras de papel, 20 churrasqueiras de uso público foram entregues à população pelo Sport Club Internacional e pela prefeitura de Porto Alegre no Parque Marinha do Brasil, no começo da tarde deste domingo (1º).

Mesmo antes da inauguração simbólica, marcada pelo corte de uma fita estendida em um dos novos espaços, as estruturas de tijolo e cimento já estavam em uso por grupos de amigos e familiares animados pelo dia de sol e temperatura amena. Além das unidades destinadas a assar o tradicional churrasco gaúcho, em julho devem começar as obras para a construção de uma estrutura com banheiros e área para lavagem de utensílios. Conforme a direção do Inter, que firmou acordo com o município para erguer todas essas estruturas, a segunda etapa do projeto deverá ser concluída até o final do ano.

O conjunto está localizado na extremidade sul do parque, próximo à Rua Nestor Ludwig, que separa o Marinha do Brasil do entorno do Beira-Rio e do Gigantinho. Inclui seis churrasqueiras cobertas e 14 descobertas, com mesas e bancos distribuídos nos 12 metros quadrados de cada unidade para utilização gratuita. Por meio do acordo com o município, a prefeitura cedeu a área, e o clube custeou os R$ 200 mil das obras.

Embora a inauguração tenha sido programada para as 13h, desde o final da manhã torcedores do Inter já colocavam fogo no carvão e salgavam a carne em boa parte dos equipamentos disponíveis. No começo da tarde, ainda havia alguns espaços liberados — como o jogo do Inter contra o Fluminense pelo Brasileirão está marcado para as 20h30min, a demanda pode ter sido um pouco inferior em comparação a datas em que a partida ocorre no meio da tarde. A ocupação das vagas disponíveis ocorria pela ordem de chegada dos interessados.

Familiares do instrutor de trânsito Bráulio Ferreira, 55 anos, se programaram com antecedência para estar entre os primeiros usuários da novidade — destinada a oferecer melhor infraestrutura à antiga prática de torcedores colorados de fazer assados nas horas anteriores a jogos do Inter na área do parque. Enquanto o prefeito Sebastião Melo se preparava para fazer o discurso de inauguração vestindo um casaco do Inter, ao lado de representantes da diretoria do clube, Ferreira administrava o calor que tostava as peças de costela, vazio e salsichão.

— A gente fazia o churrasco em latão ou churrasqueirinhas, mas assim fica bem melhor. Foi uma ideia maravilhosa para reunir o pessoal antes das partidas e conservar melhor o parque — avaliou o instrutor, ao lado de oito familiares.

Espaço aberto a todos

Embora a ideia de aprimorar a estrutura para os assadores tenha nascido da prática dos torcedores vermelhos de confraternizar no entorno do Beira-Rio antes dos jogos, as autoridades reafirmaram que o espaço é público e pode ser utilizado por qualquer pessoa.

— As churrasqueiras são destinadas à cidade inteira — ressaltou o secretário municipal de Obras e Infraestrutura, André Flores, também torcedor colorado.

Melo disse que a prefeitura está disposta a estabelecer o mesmo tipo de parceria com outros clubes, como o Grêmio, e informou que seriam disponibilizados latões para descarte de lixo nas imediações das novas churrasqueiras do Marinha.

— Esse espaço era ocupado de forma desorganizada. Estamos dando ordenamento — afirmou o prefeito.

O presidente do Inter, Alessandro Barcellos, foi representado pelo vice-presidente do Conselho de Gestão, Ivandro Morbach.

Com previsão de entrega entre novembro e dezembro, a estrutura de banheiros que integra a segunda e última fase do projeto deverá ter quatro módulos de lavatório para limpeza das mãos e utensílios, seis cabines de sanitário, tanque para limpeza e depósito.