Inter e Flamengo se reencontram na Libertadores; veja o retrospecto

Inter e Flamengo farão o confronto brasileiro das oitavas de final da Libertadores 2025.

O sorteio da Conmebol formou o duelo nesta segunda-feira (2), marcando um reencontro de gaúchos e cariocas na competição continental.

Na história da Libertadores, Inter e Flamengo já se encontraram em quatro partidas: duas pela fase de grupos de 1993 e duas nas quartas de final de 2019. Nos dois cenários, o Colorado levou a pior.

Fase de grupos de 1993

Campeão da Copa do Brasil de 1992, o Inter garantiu um lugar na Libertadores do ano seguinte. O mesmo valeu para o Flamengo, campeão do Brasileirão daquela temporada.

Na época, a Conmebol reunia nas chaves os grupos do mesmo país. Portanto, Inter e Flamengo se uniram aos colombianos Atlético Nacional e América de Cali.

O primeiro encontro ocorreu no Estádio Beira-Rio, uma partida que prometia muito, mas terminou em um modorrento 0 a 0.

No desenrolar do torneio, o Colorado não conseguiu vencer uma partida. Foram mais dois empates e três derrotas, uma delas para o time carioca no Maracanã. O 3 a 1 teve gols de Marquinhos, Paulo Nunes e Marcelinho Carioca.

Quartas de final de 2019

Vinte e seis anos depois, as equipes voltaram a se enfrentar na Libertadores, mas desta vez em um estágio muito mais avançado da competição, as quartas de final.

Em 2019, o Flamengo vivia um ano mágico sob o comando de Jorge Jesus, e o Inter, com Odair Hellmann, mostrava solidez.

No Maracanã, a equipe colorada segurou o empate enquanto pôde e teve até a chance de abrir o placar com Nico López. No entanto, aos 30 e aos 34 minutos do segundo tempo, Bruno Henrique construiu o 2 a 0.

No Beira-Rio, a emoção foi ao limite. O Inter abriu o placar com um gol de Rodrigo Lindoso, reacendendo a esperança.

A pressão foi intensa, mas insuficiente. No final, aos 40 minutos do segundo tempo, Gabigol empatou o jogo e garantiu a classificação flamenguista.