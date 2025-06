Inter deve ter investimentos modestos com reabertura da janela de transferências 

Roger vem auxiliando os dirigentes na busca por reforços. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Os dirigentes do Inter já trabalham na busca por reforços para a sequência da temporada. Com a reabertura da janela de transferências, o clube pretende investir na contratação de, ao menos, mais um zagueiro e um volante para o segundo semestre.

Os investimentos, no entanto, deverão ser mais modestos na comparação com os últimos anos, quando atletas como Rochet, Valencia e Borré desembarcaram no Estádio Beira-Rio. A ideia dos dirigentes é contar com a criatividade na hora dos novos investimentos.

Caso, por exemplo, do primeiro reforço anunciado pelo Clube. O lateral-direito Alan Benítez foi contratado após o clube monitorar o atleta desde o final do ano passado e aguardar o fim do seu contrato junto ao Cerro Porteño-PAR, na metade deste ano, para investir na sua contratação. Ou seja, por ser um jogador livre, o Inter não precisou injetar um alto valor para a sua contratação.

Outro nome que se encaixa nesse perfil é o do volante William Arão. O brasileiro tem contrato com os gregos do Panathinaikos até o próximo dia 30 de junho. Mas a concorrência de outros clubes, como o Santos, atrapalham na hora de um acordo salarial.

Porém, nem todos os reforços serão contratados neste modelo. Um dos nomes tentados nos últimos dias foi o do volante Caíque. Mas o Juventude apresentou um modelo de negócio que afastou o jogador do Estádio Beira-Rio. O pedido ficou na casa dos R$ 7 milhões, além da inclusão de atletas.

Alvo do Inter no início do ano, o volante argentino Elian Irala, do San Lorenzo-ARG, segue sendo observado pelos gaúchos. A pedida dos argentinos está na casa dos US$ 3,8 milhões (cerca de R$ 21 milhões). Esse ainda pode ser um grande investimento a ser realizado no meio do ano.

A janela de transferências internacionais será reaberta no próximo dia 10 de julho.