Inter conhece adversário das oitavas de final da Libertadores

Flamengo foi o segundo colocado do Grupo C. MAURO PIMENTEL / AFP

O Inter enfrentará o Flamengo nas oitavas de final da Libertadores. Os jogos ocorrerão entre 12 e 21 de agosto, com primeira partida no Maracanã, e o segundo duelo no Estádio Beira-Rio. As datas e horários serão confirmados nos próximos dias.

No sorteio desta segunda-feira (2), na sede da Conmebol, também foi indicado o caminho caso o time de Roger Machado siga adiante. Veja a tabela após o sorteio.

Se passar por Flamengo, terá pela frente o vencedor de Cerro Porteño contra Estudiantes-ARG. Peñarol x Racing e Fortaleza contra Vélez fecham este lado da chave.

O adversário colorado se classificou em segundo lugar no Grupo C, que tinha LDU, Central Cordoba e Deportivo Táchira. Fez 11 pontos. No Brasileirão, o Rubro-Negro é o líder, com 24 pontos.

O Inter ficou em primeiro no Grupo F, com 11 pontos. O Atlético Nacional-COL foi o segundo, com 9.

O chaveamento do mata-mata da Libertadores. Divulgação / Conmebol

Como foi o Flamengo na primeira fase:

Deportivo Táchira 0x1 Flamengo

Flamengo 1x2 Central Córdoba

LDU 0x0 Flamengo

Central Córdoba 1x1 Flamengo

Flamengo 2x0 LDU

2x0 LDU Flamengo 1x0 Deportivo Táchira