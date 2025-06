Inter confirma lesão muscular grave em Bernabei

Argentino sofreu a contusão na vitória sobre o Bahia, na última quarta-feira. Ricardo Duarte / Inter / Divulgação

Ao comunicar que Bernabei está fora da lista de relacionados para o duelo contra o Fluminense, neste domingo (1º), o Inter confirmou a gravidade da contusão do lateral.

De acordo com o boletim médico divulgado pelo clube, o argentino teve diagnosticada uma lesão grau 3 no músculo posterior da coxa esquerda. O jogador deixou o campo mais cedo na vitória sobre o Bahia, na última quarta-feira (28), pela Libertadores.

A nota não informa detalhes sobre a recuperação, bem como o tempo de parada, mas uma lesão destas é considerada muito grave, com ruptura completa ou de grande parte do músculo. Tanto que a medicina esportiva estipula que um jogador com este diagnóstico pode ficar afastado de três a seis meses.

Sendo assim, o argentino pode ser considerado dúvida até mesmo para as oitavas de finais da Copa do Brasil, programadas para o final de julho, e da Libertadores, em meados de agosto.

Com Bernabei afastado, Ramon herdará a posição na defesa colorada. O jogador, contratado no início do ano, disputou 10 partidas com a camisa colorada, tendo sido titular apenas em três oportunidades.