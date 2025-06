Inter atualiza situação dos lesionados; Vitinho e Fernando são os casos mais graves

Vitinho teve constatado uma fratura no braço esquerdo. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Na manhã desta quinta-feira (5), o departamento médico do Inter atualizou a situação dos jogadores que estão se recuperando de lesões. Os casos mais graves são de Vitinho, que passou por cirurgia no cotovelo esquerdo, e Fernando com lesão do ligamento cruzado posterior do joelho direito. O atacante Borré tem lesão muscular grau 2 no abdômen.

Vitinho teve constatada uma fratura no olécrano do cotovelo esquerdo. Nesta quarta-feira (4), o atacante foi submetido a uma cirurgia bem sucedida e já iniciou o processo de recuperação. A lesão ocorreu durante o jogo contra o Fluminense, dia 1° de junho, na última rodada do Brasileirão.

Foi também neste confronto com o cariocas em que Fernando sofreu uma lesão do ligamento cruzado posterior do joelho direito. O caso do volante não envolve cirurgia. O atleta seguirá um cronograma de acompanhamento estabelecido pelo departamento médico do clube.

O atacante Rafael Borré precisou ser substituído no intervalo do jogo contra o Fluminense. O colombiano teve constatada uma lesão muscular grau 2 no músculo oblíquo abdominal esquerdo. Borré, inclusive, foi cortado da seleção colombiana.

O departamento médico do Inter não estipulou um prazo de retorno para esses três jogadores. A certeza é de que eles não estarão à disposição para o jogo contra o Atlético-MG, no próximo dia 12, pelo Brasileirão. Fernando e Vitinho também são dúvidas para a retomada das competições após o Mundial de Clubes.

As boas notícias ficam por conta de Carbonero e Ricardo Mathias. O colombiano está em fase de transição, com trabalhos no campo. Já o centroavante cumpre as etapas do retreinamento. Os dois têm chances de ficarem à disposição para o jogo contra o Galo.