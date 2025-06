Inter atualiza estado de saúde de jogadores após choque de cabeça no Gre-Nal pelo Brasileirão sub-17

Duas ambulâncias foram acionadas para o atendimento dos atletas colorados. Duda Fortes / Agencia RBS

Na derrota no Gre-Nal pela 5ª rodada do Brasileirão sub-17, o Inter precisou fazer duas substituições pelo protocolo de concussão. No segundo tempo, Gabriel Silveira e Richard chocaram-se de cabeça.

Poucas horas após a partida, o clube informou que ambos estão avaliação no Hospital Mãe de Deus, em Porto Alegre.

Conforme comunicado do Inter, Gabriel Silveira teve uma concussão e um corte profundo na região frontal da cabeça. Já Richard, também com uma concussão, apresentou dores na região cervical e na mandíbula.

O que aconteceu?

O lance ocorreu aos sete minutos da etapa final quando ambos os jogadores colorados foram para a disputa de uma bola que sobrou próximo da área do Grêmio após cobrança de lateral. Na hora, o susto foi grande e duas ambulâncias foram acionadas para o atendimento dos atletas colorados.

Por conta disso, o jogo ficou paralisado por cerca de 10 minutos. Apesar de sentirem muita dor, seguiram conscientes. Porém, pelo protocolo de concussão, foram substituídos.

Desfalques

Conforme o protocolo de concussão da Fifa, um jogador precisa ficar afastado por cinco dias de atividades físicas após a pancada.

Com isso, eles ficarão de fora do próximo jogo do Inter, na sexta-feira (13), também contra o Grêmio, pela ida da semifinal do Gauchão sub-17.