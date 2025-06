Inter aposta em recuperação de titular para jogo de retomada do Brasileirão 

Bernabei (D) já realiza corridas leves no campo. Ricardo Duarte / Inter

O Inter espera contar com o reforço de Bernabei para os jogos contra Fluminense e Flamengo pela Copa do Brasil e Libertadores, respectivamente. O atleta se recupera de uma lesão muscular grau 3 na coxa esquerda sofrida no dia 1° de junho, contra o Fluminense, pelo Brasileirão.

Bernabei ainda está no processo de recuperação da lesão, que é considerada grave. O prazo de parada pode chegar a até três meses, mas existe a expectativa de que a recuperação seja em um tempo menor do que o estabelecido nos protocolos médicos.

Os dirigentes alimentam a esperança de que Bernabei esteja disponível para o confronto diante do Vitória, dia 13 de julho, na retomada do Brasileirão. Ou seja, o retorno do lateral-esquerdo ocorreria em pouco mais de 40 dias.

— Nós esperamos que sim, nós colocamos a nossa ideia, juntamente com o departamento médico, de que a gente consiga fazer com que os atletas estejam todos recuperados para o início do Campeonato Brasileiro. Agora, evidentemente que na reapresentação aqui, a gente precisa fazer um novo levantamento da evolução, dessas lesões e dos tratamentos que foram feitos e como os protocolos estão evoluindo, para a gente ter a exata noção disso — disse o vice de futebol José Olavo Bisol.

Bernabei ainda não deverá estar liberado para os trabalhos com bola na reapresentação do elenco, neste sábado (28). O argentino ainda deverá cumprir mais atividades com o departamento de fisiologia. Antes do período de férias, o jogador já vinha realizando corridas leves no campo.

O grupo de atletas inicia o período de intertemporada neste sábado (28), no CT Parque Gigante. Mercado, Carbonero e Rochet devem retomar as atividades com bola sem restrições. Vitinho, Fernando e Bruno Gomes seguem sem condições.