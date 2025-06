Inter aposta em parada para recuperar "corda esticada" no Gauchão 

Roger conta com a recuperação dos lesionados. Filipe Maciel / Inter,divulgação

Uma das leituras que explicam o momento vivido pelo Inter está no início da temporada. Para reconquistar o Gauchão, o time do técnico Roger Machado jogou o estadual com a "corda esticada" desde o seu começo.

A equipe titular foi utilizado em praticamente todo o torneio e, agora, a equipe vem pagando o preço. O atacante Borré sofreu sua primeira lesão muscular na temporada em um confronto com o Monsoon.

Bruno Gomes rompeu os ligamentos do joelho na primeira rodada do Gauchão, em embate com o Guarany, em Bagé. Alan Patrick e Wesley sofreram lesões no confronto diante do São Luiz, em Ijuí.

— É importante a gente olhar o histórico das coisas, como a gente iniciou o ano, qual foi o planejamento que a gente colocou deixando muito claro para a nossa torcida que daríamos todo o nosso potencial para ganhar o Gauchão e, por isso, pagamos um preço caro — disse o vice de futebol do Inter, José Olavo Bisol, após a derrota para o Atlético-MG.

Os jogadores do Inter iniciaram, nesta sexta-feira (13), um período de 15 dias de férias. A retomada das atividades vai ocorrer no dia 28 de junho. A ideia durante o período de intertemporada é contar com o retorno dos lesionados. Valencia e Borré já voltaram contra o Galo. Carbonero, Victor Gabriel, Rochet e Mercado devem liberados para os treinamentos. Bernabei será reavaliado.

O primeiro compromisso oficial após a parada para o Mundial de Clubes vai ocorrer entre 12 e 14 de julho, contra o Vitória, pelo Brasileirão.

As lesões de jogadores do Inter no Gauchão

1ª rodada — Guarany

Bruno Gomes - lesão ligamentar

Clayton Sampaio - lesão no calcanhar

7ª rodada — São Luiz

Alan Patrick - entorse tornozelo

Wesley - lesão muscular

8ª rodada — Monsoon

Borré - lesão muscular

Final — Grêmio

Victor Gabriel - lesão muscular

