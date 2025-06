Inter anuncia a contratação do lateral paraguaio Alan Benítez, ex-Cerro Porteño

Alan Benítez é o primeiro reforço do Inter para a metade do ano.

O Inter anunciou nesta terça-feira (10) a contratação do lateral-direito Alan Benítez, de 31 anos. O paraguaio estava no Cerro Porteño. Ele assinou pré-contrato, e será oficializado como jogador do colorado em 1º de julho. O vínculo vai até dezembro de 2026.