Inter aguarda aval da Fifa para contar com atacante no segundo semestre 

Vitinho tem permanência incerta no Beira-Rio.

O Inter aguarda que a Fifa atualize a normativa que vem sendo utilizada por clubes brasileiros para a contratação de atletas que atuam na Rússia e Ucrânia, países que estão em Guerra, para acertar a permanência do atacante Vitinho para o segundo semestre.

O contrato de empréstimo com o Inter vai até o dia 30 de junho. Caso a Fifa não renove a normativa que libera os atletas que atuam nos países em conflito, os gaúchos teriam que negociar com o Dínamo de Kiev, da Ucrânia, para garantir a permanência de Vitinho no Beira-Rio. Porém, sem um novo acordo, ele deve retornar ao clube ucraniano.