Inter 0x2 Fluminense: veja os gols e os melhores momentos da partida pelo Brasileirão

Fluminense venceu com dois gols em Porto Alegre. Renan Mattos / Agencia RBS

O Inter perdeu para o Fluminense por 2 a 0 neste domingo (1º), no Beira-Rio. Com o resultado da partida, válida pela 11ª rodada do Brasileirão, o clube gaúcho fica na 14ª posição, um ponto acima da zona de rebaixamento.

Com assistência de Samuel Xavier, Kevin Serna encobriu o goleiro no início da primeira etapa e marcou o primeiro gol do Fluminense. Aos 37 do segundo tempo, Paulo Baya chutou de fora da área e a bola escapou de Anthoni, ampliando o placar.

Com a parada para a data Fifa, o Inter volta a jogar no dia 12, contra o Atlético-MG. A partida será válida pela 12ª rodada do Brasileirão e acontece na Arena do Galo, em Belo Horizonte.

Assista aos melhores momentos de Fluminense 2x0 Inter