Ingresso no Z-4, retorno com foco no Brasileirão e janela de transferências: como fica o Inter na pausa do Mundial

Inter perdeu para o Atlético-MG na Arena MRV Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O mau começo do Inter no Brasileirão teve como desfecho a entrada no Z-4. O que não ocorria desde 2022 (e na primeira rodada) chega para a realidade do clube após 12 partidas na competição de 2025. E agora terá um mês para lembrar que está na zona de rebaixamento, mesmo que tenha avançado na Copa do Brasil e na Libertadores e tenha sido campeão gaúcho. O grupo terá 15 dias de férias com peso na consciência e mais 15 de preparação para a retomada do ano, enquanto estiver rolando o Mundial de Clubes.

O Gauchão, aliás, foi uma da justificativas do vice de futebol José Olavo Bisol para essa situação. O Inter deu a vida para impedir o octa do Grêmio e retomar a hegemonia no Estado. Deu certo, sem dúvida. Mas agora está cobrando seu preço.

— Só vou responder se o Gauchão valeu a pena lá em dezembro. Não vou desvalorizar a competição. É constrangedor estar no Z-4, mas tem muito Brasileirão pela frente. Esse primeiro terço do campeonato foi difícil para nós, tivemos uma tabela dura e perdemos pontos importantes em casa. Não é desculpa, mas estamos sofrendo com o calendário. Não gostaríamos de estar nessa situação. Só que imagino que o torcedor também gostaria de estar vivo nas Copas — explicou.

A derrota para o Atlético-MG foi a quinta no Brasileirão. É um contraste com as duas vitórias na competição. A última data de 26 de abril, contra o Juventude. Além do time gaúcho, o Inter ganhou também do Cruzeiro, na segunda rodada.

A esperança na recuperação é que haverá quatro jogos do Brasileirão antes de iniciar a disputa das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fluminense. Sem os demais compromissos, o Inter crê na retomada.

— Tenho convicção que vamos sair dessa situação. O Brasileirão começa antes das copas, o que nós dá foco exclusivo para melhorar — completou o dirigente.

Objetivo é reverter nos primeiros jogos

Essa situação foi lembrada por Roger. O técnico também alimenta esperança de crescer quando o time enfrentar Vitória, Ceará, Santos e Vasco, antes de jogar contra o Fluminense.

Até lá, porém, o sentimento vai ser de incerteza. Na volta das férias, o grupo vai ter de se acertar para evitar novos erros. Verdade que a segunda parte reserva adversários que estão na parte de baixo da tabela, mas não tem mais margem para perder pontos:

— Vamos conversar mais agora. Carregamos o sentimento de frustração. Nos colocamos nessa situação e temos de reverter. O processo será doloroso sem os jogos, não imaginávamos entrar no Z-4 neste momento, não condiz com o tamanho do Inter.

Janela de transferências

Além disso, o período sem jogos será de atenção ao mercado. O Inter busca reforços (volante, lateral, atacante), mas corre o risco de perder peças importantes, como Vitão.