Guaíba avança sobre os gramados do CT Parque Gigante, e Inter monitora a situação

CT do Inter está localizado às margens do Rio Guaíba. Divulgação / SCI

O Inter está preocupado com a elevação apresentada pelo Guaíba nas últimas horas. A principal preocupação é com relação ao CT Parque Gigante. As 17h09 desta segunda-feira (23), a água já havia cruzado a linha lateral do campo, mas ainda sem maiores danos.

O forte vento vem represando a água, que acaba criando ondas que vão em direção aos gramados do CT colorado. Em outras regiões de Porto Alegre, como a orla de Ipanema, por exemplo, a água já invadiu alguns pontos da avenida Guaíba, também na zona sul da Capital.

A expectativa é de que essa elevação não seja significativa, ou algo próximo ao que aconteceu em maio de 2024. Mesmo assim, os funcionários do clube seguem atentos ao avanço da água no CT Parque Gigante.

A retomada dos treinamentos no local será apenas no próximo sábado (28), no período da tarde. Será a primeira atividade após o período de férias do elenco colorado.

Apuração atualizada às 17h09

Confira a nota do Inter:

Com a elevação do Guaíba e o forte vento, a água começou a invadir as laterais dos campos do CT. A situação está sendo monitorada de forma permanente e, até o momento, não foram registrados danos. O Clube conta com protocolos completos de enfrentamento a enchentes no local, que serão ativados preventivamente caso haja necessidade.