Goleiro do Inter troca de empresário, encaminha passaporte europeu e tem assédio de time italiano

O futuro de Anthoni pode ser na Europa. Após trocar de empresário, o goleiro colorado finaliza os trâmites para ter passaporte europeu e agora vem recebendo assédio da Europa. Recentemente, um dos clubes a buscar informações sobre o titular da meta colorada foi a Atalanta-ITA. A ideia do goleiro, no entanto, ainda é seguir por mais uma temporada no Beira-Rio.

Em 2024, os antigos empresários do goleiro fizeram visitas a vários clubes europeus para apresentar jogadores. Entre os nomes apresentados constava o de Anthoni. A campanha defendendo a meta colorada nos últimos meses chamou atenção. Além disso, o goleiro é um dos ativos do Clube, que tem a necessidade de fazer caixa.

Uma das facilidades para a ida de Anthoni à Europa está no fato de o goleiro estar realizando os trâmites finais para tirar passaporte europeu. Esse documento facilita na hora de uma negociação com clubes da Europa , já que o atleta não ocuparia uma vaga de estrangeiro.

Até o momento, no entanto, nenhuma proposta oficial chegou ao Inter pelo goleiro. Caso essa proposta apareça de forma oficial, os dirigentes devem acertar a saída do camisa 24. A ideia é contar com o retorno de Rochet na relargada do Brasileirão.