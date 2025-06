Gabriel Mercado já tem data para voltar aos jogos do Inter

Gabriel Mercado vem trabalhando com bola no CT. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O zagueiro Gabriel Mercado retornou aos treinamentos com bola no CT Parque Gigante. Nos últimos dias, é possível ver imagens do argentino participando normalmente do trabalho de aquecimento e de algumas atividades com o grupo de jogadores. Mas seu retorno aos jogos só vai ocorrer após a disputa do Mundial de Clubes.

Até lá, Mercado vai seguir realizando trabalhos com bola sob orientação do departamento físico do Clube. Para a partida do dia 12 de julho, contra o Vitória, na retomada do Brasileirão, existe a expectativa de que o zagueiro volte a ficar à disposição de Roger Machado.

Seu retorno aos jogos, no entanto, deve ocorrer de forma gradual. Mesmo participando de atividades com o grupo de jogadores no CT Parque Gigante, o jogador não estará à disposição para o confronto diante do Atlético-MG, dia 12 de junho, pela 12ª rodada do Brasileirão.

Mercado rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em setembro de 2024. O contrato do argentino com o Inter vai até dezembro deste ano e ainda não existem conversas para uma ampliação de vínculo.