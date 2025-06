Fernando sofre lesão grave no joelho direito e pode não atuar mais pelo Inter em 2025

Fernando saiu machucado no primeiro tempo contra o Flu. Lucas Mercon / Fluminense,Divulgação

O Inter tem uma baixa séria para a sequência da temporada. O volante Fernando sofreu uma lesão grave no joelho direito e pode não atuar mais nesta temporada. O tempo de recuperação estimado é de quatro a seis meses.

O meio-campista foi substituído durante a derrota para o Fluminense, neste domingo (2) por conta das dores na região. Conforme apurado por Zero Hora, os exames de imagem realizados na manhã desta segunda (2) confirmaram uma lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito.

Fernando já iniciou tratamento médico intensivo, mas, em uma hipótese otimista, voltaria aos gramados apenas em meados de outubro, podendo, em um cenário mais pessimista, só retornar em 2026.

O volante de 37 anos tem contrato com o Inter apenas até dezembro de 2025. Logo, um eventual retorno do atleta na próxima temporada dependeria de uma negociação para renovação contratual com o clube.