Fernando se lesiona e é substituído no primeiro tempo de Inter x Fluminense

Contra o Fluminense, no Beira-Rio, neste domingo (1), o Inter precisou recorrer ao banco de reservas logo aos 19 minutos de jogo. Isso porque Fernando sentiu dores no joelho direito e teve que deixar o campo.

A lesão ocorreu cerca de cinco minutos antes, quando Martinelli deu um carrinho e acertou a canela do volante colorado. Ao cair, Fernando parece ter pisado em falso e logo levou as mãos ao joelho .

O camisa 5 até tentou seguir no jogo , mas não conseguiu e pediu substituição . Ele deixou o campo mancando .

Em seu lugar, entrou Thiago Maia . No momento, o Fluminense vencia por 1 a 0 , com gol de Serna — e assim permanece o placar até a publicação desta matéria.

