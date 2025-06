Fernando, Borré e Vitinho: veja estimativa para a volta dos lesionados do Inter 

Borré tem lesão muscular no abdômen. Jefferson Botega / Agencia RBS

Nesta quinta (5), o departamento médico do Inter trouxe importantes atualizações sobre os jogadores que estão lesionados. Os mais recentes integrantes do DM colorado são Fernando, Borré e Vitinho. O clube, no entanto, não divulgou o tempo de afastamento dos atletas.

A reportagem de Zero Hora consultou um médico ortopedista para tentar projetar um tempo de parada para os jogadores. Os casos mais complicados são os de Vitinho, com fratura no cotovelo esquerdo, e Fernando, com lesão no ligamento cruzado posterior do joelho direito.

No caso do Vitinho, que passou por cirurgia nesta quarta (4), o tempo para retornar aos treinamentos pode ser de até três meses. Já o volante Fernando começou um tratamento conservador, sem a necessidade de cirurgia. Mas, por ser considerada uma lesão "chata de tratar", pode fazer com que o volante retorne só em dezembro.

É importante destacar que estas análises foram feitas através de comparativos com casos similares. O especialista consultado também não teve contato com os exames de imagem que foram realizados nos jogadores.

A lesão muscular no abdômen de Borré o afasta do próximo compromisso diante do Atlético-MG, mas o colombiano estará recuperado para a retomada das partidas após a pausa para o Mundial de Clubes.