Férias e intertemporada: como será o período sem jogos para o Inter

A bola não vai rolar nos próximos 15 dias no CT Parque Gigante. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Com a paralisação do Brasileirão por conta da disputa do Mundial de Clubes, os jogadores do Inter iniciaram, nesta sexta-feira (13), um período de 15 dias de férias. O elenco tem data de reapresentação marcada para o dia 28 de junho.

Após esse período de descanso, o time terá um período de pouco mais de duas semanas de intertemporada visando a retomada do Brasileirão. O jogo contra o Vitória, o primeiro compromisso após a pausa, vai ocorrer nos dias 12 ou 13 de julho, no Beira-Rio.

Ainda não existe a definição se nesse período de treinamentos a equipe vai disputar algum amistoso ou jogo-treino. A tendência, no entanto, é de que alguma atividade nesse sentido ocorra. A retomada dos treinamentos no CT Parque Gigante está marcada para o período da tarde do dia 28 de junho.

Com a derrota para o Atlético-MG, o Inter ingressou na zona de rebaixamento do Brasileirão após 12 rodadas. O time passará todo esse período sem jogos na 17ª colocação do campeonato, com 11 pontos conquistados.

Confira o calendário colorado:

13 de junho - Início das férias

28 de junho - retomada dos treinamentos

12 ou 13 de julho - jogo contra o Vitória