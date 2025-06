Ex-Inter é preso em Guarulhos por atraso de pagamento de pensão alimentícia

Mandado foi cumprido pela Polícia Federal. Félix Zucco / Agencia RBS

O atacante Jô, 38 anos, que teve passagem pelo Inter entre 2011 e 2012, foi preso nesta quinta-feira (12) no aeroporto de Guarulhos, São Paulo. O motivo foi o não pagamento de pensão alimentícia.

A ação foi realizada pela Polícia Federal cumprindo dois mandados de prisão emitidos no nome do jogador. Jô estava embarcando em uma aeronave quando foi abordado pelos policiais. Agora, o caso está sendo conduzido no 1º DP de Guarulhos.

Em maio do ano passado, enquanto se preparava para defender o Amazonas em duelo com a Ponte Preta pela Série B do Brasileirão, Jô foi detido em Campinas também pelo atraso de pensão alimentícia.

Um dia depois, a Justiça acatou o pedido da defesa do centroavante e emitiu o alvará de soltura.

Carreira de Jô

Jô surgiu nas categorias de base do Corinthians e foi um dos principais atacantes do futebol brasileiro no início dos anos 2000. O centroavante passou por clubes como CSKA Moscou, Manchester City, Everton e Galatasaray.

No Brasil, além do Inter, defendeu o Atlético-MG, clube pelo qual foi campeão da Libertadores em 2013. Também teve passagem por Ceará e Amazonas.

Em atividade

Nesta temporada, aos 38 anos de idade, jogou pelo Itabirito no Campeonato Mineiro. Foram seis jogos e nenhum gol marcado. De lá para cá, não vinha atuando profissionalmente.

