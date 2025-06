Ex-atacante da base do Inter comemora temporada com média de um gol a cada 66 minutos na Espanha: “Um sonho”

Matheus Cadorni marcou três gols em 12 partidas. Real Murcia / Divulgação

Formado no Inter, Matheus Cadorini completou a primeira temporada defendendo o Real Murcia da Espanha com uma média de um gol a cada 66 minutos.

O Colorado acompanha de perto o desempenho por conta da possibilidade de lucro em uma futura negociação.

Aos 22 anos, o atleta vive a primeira experiência no futebol europeu. Além do Inter, ele já tinha sido emprestado para o Ituano e o Coritiba.

Na terceira divisão espanhola, Cadorini disputou 12 jogos e marcou três gols. Em média, ele balançou as redes uma vez a cada 66 minutos.

— Estrear no futebol europeu era um sonho de criança, e poder realizar isso tão jovem me deixa ainda mais motivado para seguir evoluindo. Agora é descansar e voltar ainda mais forte e preparado para a temporada 2025/26 — avaliou Cardorini.

O atacante formado na base do Inter elogiou a campanha do Real Murcia, apesar de o clube não ter conquistado o acesso.

— Faz parte do futebol. Fico feliz pela experiência e por ter conseguido contribuir com gols e com minha presença nas oportunidades que tive — acrescentou.

O Murcia chegou à semifinal na briga para subir à Segunda Divisão, mas foi eliminado pelo Gimnàstic.

Cofre colorado

O Inter acompanha à distância o desempenho do centroavante, já que o liberou com a condição de lucro de 20% dos direitos econômicos na próxima transferência. O vínculo com os espanhóis tem duração até junho de 2027.