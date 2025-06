Estafe atualiza situação de volante analisado pelo Inter

Arão vai definir em breve o seu futuro. Panathinaikos / Reprodução

Um dos nomes analisados pelo Inter é o de Willian Arão. O volante tem contrato com os gregos do Panathinaikos terminando no próximo dia 30 de junho.

Segundo apurou a reportagem de Zero Hora, o atleta de 33 anos ainda não definiu se pretende retornar ao futebol brasileiro. O Santos buscou informações sobre o jogador.

O estafe do volante garante que seu futuro será definido em breve, mas que não existe nenhum acordo encaminhado. Várias especulações ocorreram nos últimos dias e, após ficar livre no mercado, Arão vai definir o caminho a ser seguido.

Um retorno ao futebol brasileiro, segundo seu representante, não está descartado. No Brasil, o clube mais próximo de contratar o volante do Panathinaikos é o Santos.

Até o momento, a equipe da Vila Belmiro foi a única a abrir conversas de forma oficial projetando um retorno de William Arão ao futebol brasileiro.

Outros nomes em pauta

Além de Arão, o Inter também analisou os nomes do argentino Elián Irala, 20 anos, do San Lorenzo-ARG e de Caíque, 29 anos, do Juventude. A ideia é acelerar essas buscas com a reabertura da janela de transferências, a partir do dia 10 de julho.

O técnico Roger Machado pediu aos dirigentes do Inter uma reposição para Fernando. O volante de 37 anos sofreu uma grave lesão nos ligamentos do joelho e só deverá retornar aos gramados em dezembro.