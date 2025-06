Equilíbrio de caixa, análise de propostas e jogadores liberados: a estratégia do Inter para a janela de transferências 

O Inter vai atender a pedidos do técnico Roger Machado na busca por reforços. Além de um lateral-direito, um zagueiro e um volante, reposições para outras posições serão buscadas.

Jogadores livres no mercado, caso do lateral-direito Alan Benítez, têm a preferência dos dirigentes. O paraguaio foi contratado após não renovar seu contrato com o Cerro Porteño. E sua chegada está ligada à saída de Nathan. O jogador foi devolvido ao Santos.