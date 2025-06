Em transição física, Carbonero continuará desfalcando o Inter contra o Atlético-MG

Pelo Inter, Carbonero soma 15 jogos e dois gols. Jefferson Botega / Agencia RBS

O último jogo do Inter antes da parada para o Mundial de Clubes, contra o Atlético-MG, na quinta-feira (12), ainda não terá a presença de Carbonero. Em fase final de recuperação, o atacante só volta a campo depois das férias, na metade de julho, conforme apurado por ZH.

No dia 13 de abril, o colombiano sofreu uma lesão muscular de grau 2 na coxa esquerda, no empate com o Fortaleza. Depois, a expectativa era de que ele estaria disponível contra o Atlético Nacional, no dia 8 de maio, mas houve uma regressão no quadro clínico, conforme informado pelo clube.

Na última quinta-feira (5), a atualização oficial afirmou que o atleta está em fase de transição, realizando inserções no campo. Com uma semana até a partida em Belo Horizonte, existia a expectativa do retorno do atleta, o que não vai ocorrer ainda.

Depois da partida contra o Atlético-MG, o grupo de jogadores entra em férias até o dia 27, e então inicia uma intertemporada. O jogo seguinte é contra o Vitória, em Porto Alegre, no final de semana do dia 12 de julho.

Pelo Inter, Carbonero soma 15 partidas e dois gols.