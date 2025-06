Além da qualificação e aumento do número de peças, a direção projeta ter mais alternativas para a comissão técnica de Roger Machado visando as decisões de mata-matas diante dos cariocas Fluminense e Flamengo, respectivamente, na Copa do Brasil e Libertadores. No primeiro semestre, pela maratona de partidas, muitas baixas por lesões foram registradas e prejudicaram o rendimento colorado, segundo avaliação interna.

O Inter trabalha para fechar com nomes dentro da realidade financeira do orçamento. Logo, mesmo com a possibilidade de trazer jogadores até a terça-feira (10) da próxima semana, a direção evita estipular o prazo. A ideia é buscar atletas que fiquem disponíveis dentro dos embates derradeiros das copas, sem acelerar o processo. A projeção é de aproveitamento de oportunidades de mercado, já que muitos profissionais ficam livres após o dia 30.

O novo período para registro de reforços será aberto no dia 10 de julho com encerramento em 2 de setembro. A pausa no Brasileirão ocorre depois do confronto com o Atlético-MG, em 12 de junho, com retomada contra o Vitória, no Beira-Rio, sem data oficializada, mas com previsão para 12 ou 13 de julho. O clube concederá férias aos jogadores e voltará para uma espécie de intertemporada a partir do próximo dia 28.