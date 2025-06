Dos EUA à Grécia: como estão as férias dos jogadores do Inter  

Wesley e Vitão viajam pela Grécia com suas companheiras. @caasouza / Instagram / Reprodução

A parada para o Mundial de Clubes deu aos jogadores do Inter 15 dias de férias no mês de junho. O elenco iniciou seu período de descanso no último dia 13 e se reapresenta apenas no próximo dia 28.

Alguns atletas colorados atualizam as redes sociais com o que estão fazendo durante o momento de pausa no trabalho.

Veja como estão os jogadores do Inter nas férias

Vitão e Wesley

O zagueiro e o atacante estão aproveitando viagem em conjunto com suas companheiras. No momento, eles estão Mykonos, na Grécia.

Carbonero

O ponta colombiano aproveitou os primeiros dias de férias ao lado de sua família na Disney, nos Estados Unidos.

Lucca Drummond

Quem também está em território estadunidense é Lucca Drummond. O atacante de 21 anos curte o período de descanso em San Diego, na Califórnia.

Rogel

De saída do Inter, o jogador aproveita os últimos momentos de férias em Punta Cana, na República Domenicana, junto de sua companheira, antes de retornar ao Hertha Berlin.

Lucca

O jovem atacante do Inter está vivendo os preparativos para seu casamento, com a nutricionista Anita de Freitas.

Thiago Maia

O volante colorado aproveitou para visitar seus familiares em Roraima. Ele nasceu em Boa Vista, capital do Estado.

Confira o calendário colorado

13 de junho - Início das férias

28 de junho - retomada dos treinamentos

12 ou 13 de julho - jogo contra o Vitória

