Dirigente do Cerro Porteño admite saída de lateral para o Inter, mas se atrapalha e cita Grêmio em entrevista

Jogador de 31 anos encerra contrato com clube paraguaio no fim de junho. Divulgação / Cerro Porteño

Pela primeira vez, o Cerro Porteño admitiu publicamente a saída do lateral-direito Alan Benítez para o Inter. Após uma tentativa frustrada na renovação de contrato, um dirigente do clube paraguaio revelou que a vontade do jogador é se transferir para Porto Alegre.

No entanto, a manifestação se deu de forma atrapalhada durante uma entrevista concedida na noite de sábado (31), após a última rodada do Torneio Apertura, em que o time de Assunção goleou o Atlético Tembetary por 6 a 1 fora de casa. O placar foi aberto pelo próprio atleta.

— Alan Benítez tem uma oferta muito boa do "Inter de Grêmio" e quer aceitar. Eu, pessoalmente, gosto muito do Alan, mas ele quer aceitar e está bem. Que assim seja — comentou o vice-presidente Miguel Carrisoza.

Apesar da goleada, a equipe de Benítez chegou à partida sem chances de conquistar o título do campeonato nacional, que ficará entre Libertad e Guaraní. Ambas as equipes jogam neste domingo (1°).

Por isso, os jogadores do Cerro Porteño entram de férias e só se representarão em duas semanas para iniciar pré-temporada para o segundo semestre.

Benítez tem vínculo somente até o fim de junho e a informação veiculada pela imprensa paraguaia é de que a partida marcou sua despedida, pois atuará no Inter.

— Sobre o Alan, ainda ninguém me informou de forma oficial — comentou o técnico Diego Martínez.

Conforme apurou Zero Hora, a diretoria colorada admite interesse antigo no jogador de 31 anos e uma conversa em andamento desde o início do ano, mas descarta a existência de um pré-contrato assinado.

Benítez chegaria ao Beira-Rio para disputar posição com o argentino Braian Aguirre, já que Nathan não aprovou e será devolvido ao Santos, time pelo qual está emprestado até o fim de junho.

A outra opção do elenco é Bruno Gomes, que continua se recuperando de cirurgia no joelho, em lesão sofrida na primeira rodada do Gauchão.