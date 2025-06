Cruzeiro pode desistir de negociação por zagueiro do Inter

Victor Gabriel (E) despertou interesse da Raposa. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Ao que tudo indica, o Cruzeiro deve desistir de uma investida sobre o zagueiro Victor Gabriel. O defensor do Inter estava nos planos do técnico Léo Jardim, mas as dificuldades envolvendo a negociação com os gaúchos devem fazer os mineiros buscarem outras alternativas no mercado.

Segundo a imprensa de Minas, o Cruzeiro tenta a contratação do zagueiro colombiano Brayan Medina, de 23 anos, que defende o América de Cali-COL. As características são parecidas com as de Victor Gabriel.

As conversas envolvendo a venda de Victor Gabriel para o Cruzeiro eram realizadas entre os presidentes dos clubes. O Inter estabeleceu um valor mínimo para vender o zagueiro de 21 anos: 10 milhões de dólares (R$ 54 milhões).

O Inter necessita realizar a venda de pelo menos um atleta com a reabertura da janela de transferências. Os jovens do elenco são os mais valorizados neste momento. Victor Gabriel, Anthoni, Gustavo Prado e Ricardo Mathias podem receber investidas de clubes do Exterior nos próximos dias.