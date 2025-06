Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Fluminense

Anthoni falhou feio no segundo gol do Flu.

O Inter perdeu para o Fluminense por 2 a 0 , no Beira-Rio, neste domingo (1º). Serna e Paulo Baya decretaram a derrota colorada na 12ª rodada do Brasileirão.

O primeiro gol saiu logo aos 11 minutos de jogo. Pouco depois, Fernando se lesionou e foi substituído por Thiago Maia . No início segundo tempo, Vitinho também deixou o campo lesionado , dando lugar a Bruno Tabata.

Incentivado pela torcida, o Inter foi para cima. Só que a reação teve um fim aos 38 da etapa final. De fora da área, Paulo Baya arriscou e Anthoni falhou feio, com a bola lhe escapando por entre os braços.

Com o resultado, o Colorado estaciona nos 11 pontos em 11 jogos e ocupa a 14ª posição. Está um ponto acima do Z-4 .

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Um frango para nunca mais esquecer. Fruto da falta de atenção do time inteiro. Nota 3,5

Aguirre

Vitão

Um pouco melhor do que os outros, mas o primeiro gol do Flu foi por seu lado. Nota 4,5

Juninho

Ramon

Sentiu o peso do jogo. Arias fez o que quis com ele. Nota 4

Fernando

Bruno Henrique

Vitinho

O aceso ponteiro que mudou o jogo na quarta-feira foi mais um dos apagados colorados. Saiu por lesão no braço. Nota 4,5

Alan Patrick

Sua pior partida com a camisa do Inter. E sem nem sequer a postura exigida para um capitão. Levou terceiro cartão amarelo. Nota 4

Wesley

Borré

Thiago Maia

Deu alguns botes no meio-campo. Pouco para as necessidades do time. Nota 5