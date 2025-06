Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o Atlético-MG

Inter não vence no Brasileirão há seis partidas. Arte GZH

O Inter chegou ao sexto jogo consecutivo sem vitória no Campeonato Brasileiro. Diante do Atlético-MG, nesta quinta-feira (12), o Colorado foi derrotado por 2 a 0.

Os gols do Galo foram marcados por Vitão, contra, e por Júnior Santos.

Com o resultado, o Colorado entrou na zona de rebaixamento e ocupa a 17ª colocação, com 11 pontos. Pelo Campeonato Brasileiro, a equipe volta a jogar apenas no dia 12 de julho, no Beira-Rio.

Veja como foram os jogadores do Inter

Anthoni

Algumas boas defesas e intervenções. Sem culpa nos gols. Nota 5

Aguirre

A força de sempre. Acabou sacrificado com a saída de Ramon e teve de jogar na esquerda. Nota 6

Vitão

Deu azar no gol contra. Depois não estava no lugar no gol do Atlético-MG. Nota 4

Juninho

Batido na velocidade no segundo gol. Teve uma boa chance para empatar. Nota 4,5

Ramon

Apenas uma boa jogada no primeiro tempo. Sofreu quando Scarpa caiu por seu lado. Passou mal no início da segunda etapa. Nota 4,5

Ronaldo

A partir de um erro seu, o Atlético-MG cresceu no jogo. Não achou Gustavo Scarpa no campo. Nota 4

Bruno Henrique

Pouca contribuição no meio-campo. Nem marcou firme nem deu fluidez. Saiu no intervalo. Nota 4

Thiago Maia

Dos três volantes, era o melhor. Deu alguns combates no meio, tentou aparecer na frente. Nota 5

Bruno Tabata

Era o melhor colorado em campo, com ao menos três chances criadas. Tinha participação ofensiva, pedia a bola com frequência. Mas Roger o tirou mesmo assim. Nota 6

Wesley

Em noite pouco inspirada, não teve vantagem nem na velocidade, como costuma ter. Nota 4,5

Borré

Teve duas boas oportunidades, uma com o pé, outra com a cabeça. A explicação para sua saída na metade do segundo tempo só pode ser por questão física. Nota 5,5

Yago Noal

Alguns toques apenas. Foi discreto a maior parte do tempo. Um bom cruzamento em cobrança de falta. Nota 5

Diego Rosa

Entrou na lateral direita, fora de posição e de ritmo. Nota 4,5

Valencia

Pouco ajudou na frente. Claramente está descontado. Nota 4,5

Ricardo Mathias

Se movimentou e tentou algumas jogadas. Mas sem efetividade. Nota 5

Gustavo Prado

Renovou o fôlego do meio-campo. E só. Nota 4,5

Atlético-MG

Mesmo completo, foi inferior ao Inter por metade de cada tempo. Mas quando Gustavo Scarpa entrou no jogo, o panorama mudou. Ganhou na qualidade.