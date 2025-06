A CBF sorteia, nesta segunda (2), os jogos das oitavas de final da Copa do Brasil . O evento ocorre a partir das 15h30min. O Inter é o único representante gaúcho na próxima fase da competição.

Acompanhe o sorteio em tempo real

Classificados para as oitavas da Copa do Brasil

Quando serão as oitavas de final da Copa do Brasil

A Copa do Brasil volta depois da parada para o Mundial de Clubes. A CBF reservou as datas base de 30 de julho e 6 de agosto para os jogos de ida e volta das oitavas de final.

Premiação das oitavas da Copa do Brasil

Apenas por disputar as oitavas de final da Copa do Brasil, o clube receberá R$ 3,6 milhões. A classificação para as quartas de final vale mais R$ 4,7 milhões.