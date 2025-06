Confira quanto o Inter já ganhou em premiações na temporada

Maior valor veio através da Libertadores, competição na qual time de Roger Machado se classificou para as oitavas de final.

O desempenho em campo neste primeiro semestre rendeu ao Inter R$ 34.994.104 em premiações . Os valores, levantados pelo ge.globo , são referentes à participação na Libertadores e na Copa do Brasil.

A maior parte da premiação veio pela competição continental : R$ 29.040.604 . O valor diz respeito à participação na fase de grupos, com bônus por vitória conquistada, e à classificação para as oitavas de final.

Caso avance de fase, o clube irá embolsar outros US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9,3 milhões na cotação atual). O adversário do time de Roger Machado nas oitavas de final é o Flamengo .

Pela Copa do Brasil , competição na qual entrou diretamente na terceira fase, o Inter embolsou R$ 5.953.500 pela classificação nas oitavas de final. Se passar pelo Fluminense , ganhará outros R$ R$ 4.740.750.

Sétimo colorado no raking

A premiação pelo Brasileirão só será conhecida após o final da competição, e dependerá da posição do clube. Apesar de ter sido campeão do Gauchão , o Inter não recebeu dinheiro pela conquista.

O Colorado é o sétimo colocado na classificação montada pelo ge.globo. O líder do ranking é o Flamengo, que soma R$ 200.157.795,00 em premiação até o momento. Do valor, R$ 153.571.591,00 são referentes ao Mundial de Clubes .

