Confira cinco jogadores do Inter que não completaram sete jogos no Brasileirão e podem ser negociados com outros times da Série A

Inter se movimenta na janela de transferências. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

A janela de transferências está aberta e será encerrada no dia 10 de junho. Neste período, os clubes podem se reforçar visando o restante da temporada.

Para a disputa do Brasileirão, só podem ser transferidos atletas que ainda não tenham realizado sete jogos pelo seu time atual. ZH destaca cinco jogadores do Inter que ainda não atingiram este número e podem ser negociados com rivais da Série A.

Diego Rosa (volante)

Diego Rosa veio para o Inter por empréstimo. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O meio-campista de 22 anos chegou a Porto Alegre neste ano, por empréstimo junto ao Bahia. O vínculo com o clube colorado vai até o final deste ano.

Na atual temporada, Diego Rosa foi utilizado apenas quatro vezes por Roger Machado. Ele enfrentou Cruzeiro, Fortaleza, Palmeiras e Botafogo pelo Brasileirão.

Kaique Rocha (zagueiro)

Kaique Rocha jogou apenas uma partida pelo Inter. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O zagueiro Kaique Rocha retornou ao Inter nesta temporada, após dois anos defendendo o Athletico-PR. Com 24 anos, o jogador tem vínculo com o clube colorado até dezembro de 2026.

Nesta temporada, o defensor esteve em campo apenas uma vez, pelo Gauchão. No Brasileirão, Kaique Rocha ainda não jogou.

Lucca (atacante)

Lucca jogou quatro partidas pelo Brasileirão. Ricardo Duarte, Inter / Divulgação

Oriundo das categorias de base do Inter, Lucca está integrado ao elenco profissional desde 2023. O seu vínculo com o clube vai até dezembro deste ano.

Na atual temporada, Lucca esteve em campo em quatro jogos do Brasileirão, ainda sem gols marcados. Ele atuou diante de Botafogo, Mirassol, Sport e Fluminense.

Rochet (goleiro)

Rochet recupera-se de uma lesão na mão esquerda. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Sofrendo com lesões ao longo da temporada, o goleiro Rochet foi pouco aproveitado em 2025. Neste ano, ele esteve em campo apenas uma vez, contra o Flamengo, pelo Brasileirão.

Atualmente, o goleiro recupera-se de uma fratura no quarto metacarpo da mão esquerda. O seu vínculo com o Inter vai até dezembro de 2026.

Rogel (zagueiro)

Rogel chegou ao Inter por empréstimo. Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

O zagueiro Rogel está no Inter desde a última temporada. Anunciado na janela de meio de ano, o uruguaio chegou por empréstimo junto ao alemão Hertha Berlin.

Ao todo, o zagueiro acumula 14 partidas com a camisa do Inter. Neste ano, porém, foi utilizado apenas cinco vezes no Brasileirão (Cruzeiro, Fortaleza, Palmeiras, Grêmio e Botafogo).