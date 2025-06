Como será o calendário do Inter nos próximos dois meses

Inter vem de derrota para o Fluminense no Brasileirão. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O Inter terá um período apenas de preparação para os próximos compromissos da temporada. Em decorrência do Mundial de Clubes, todas as competições serão paralisadas e os clubes que não vão participar do torneio terão um período apenas para treinamentos.

Porém, o Inter ainda terá um último compromisso. O próximo jogo do Colorado será em 12 de junho, às 21h30min, contra o Atlético-MG. O duelo é válido pelo Brasileirão.

Depois, será um mês de preparação até o próximo jogo. O duelo contra o Vitória ocorre apenas em 12 de julho (data base), em horário a confirmar, também pelo Campeonato Brasileiro.

O Inter aproveitará este período sem partidas para dar férias aos atletas: de 13 a 27 junho. O elenco se reapresentará no dia 28. Ainda não foram divulgadas informações acerca de amistosos neste período.

A ideia da direção colorada é de também buscar reforços para qualificar o elenco de jogadores. As prioridades serão as contratações de lateral-direito, zagueiro, centroavante, ponta e volante são as prioridades

No retorno das competições, o Inter voltará suas atenções para o Brasileirão. Estão confirmados cinco jogos para o mês de julho. Em agosto, se iniciam os matas da Libertadores.

Jogos do Inter nos próximos dois meses

12/6 - Atlético-MG x Inter (Brasileirão)

Atlético-MG x Inter (Brasileirão) 12/7 - Inter x Vitória (Brasileirão)*

Inter x Vitória (Brasileirão)* 16/7 - Bahia x Inter (Brasileirão)*

Bahia x Inter (Brasileirão)* 19/7 - Inter x Ceará (Brasileirão)*

Inter x Ceará (Brasileirão)* 23/7 - Santos x Inter (Brasileirão)*

Santos x Inter (Brasileirão)* 26/7 - Inter x Vasco (Brasileirão)*

Inter x Vasco (Brasileirão)* 2/8 - Inter x São Paulo (Brasileirão)*

*Data base