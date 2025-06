Como Roger pode montar o Inter contra o Atlético-MG com apenas três titulares do meio à disposição

Daqui a seis dias , quando entrar em campo para enfrentar o Atlético-MG, no último jogo antes da parada do Mundial de Clubes, Roger Machado não terá três de seus cinco meias titulares . Fernando e Vitinho estão lesionados e Alan Patrick precisa cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. A boa notícia é que o técnico pode receber um reforço, Carbonero está cotado para voltar ao time.

Com as peças que tem, Roger pode usar Bruno Henrique ou Thiago Maia como meia central, deixando Wesley e Gustavo Prado pelos lados, por exemplo. Ou mandar Thiago Maia para o lado esquerdo, Wesley na direita e escolher um dos meias para jogar pelo centro. Óscar Romero e Bruno Tabata saltam na frente. Carbonero também já fez essa função, no Gauchão, ainda que prefira atuar pelo lado do campo.