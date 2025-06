Como o Inter pode aproveitar as falhas e quais são as virtudes do Atlético-MG

Cuca está à frente do Atlético-MG Pedro Souza / Atlético-MG,Divulgação

O adversário do Inter na 12ª rodada do Brasileirão, a última antes da parada para o Mundial de Clubes, tem mais boas do que más notícias para o confronto de quinta-feira, 12 de junho.

O Atlético-MG deve contar com a estreia de Dudu, aproveitando a abertura da janela de transferências, aposta na boa fase de Rony e tem o gramado sintético da Arena MRV como grande aliado.

Por outro lado, há alguns fatores que o Inter, mesmo desfalcado, pode aproveitar. Trata-se de um time em constante pressão. O melhor lateral-esquerdo está fora. E ainda tem o aspecto físico bastante evidente. A seguir, veja as virtudes e os problemas do Galo.

Pontos fortes

Defesa

Para o repórter Claudio Rezende, setorista do Atlético-MG para a Rádio Itatiaia, a defesa de Cuca está absolutamente encaixada. Ele baseia essa opinião em números:

— É só ver que o time sofreu apenas um gol nas últimas três rodadas do Brasileirão. E não perde há sete jogos na competição.

Com base no histórico recente colorado, será uma tarefa árdua para o Inter caso saia perdendo, como vem ocorrendo nas últimas partidas.

Estreia de Dudu

Maior polêmica do futebol mineiro e uma das grandes reviravoltas do Brasil, Dudu pode estrear contra o Inter. Após sair brigado do Cruzeiro (como já ocorrera no Palmeiras), o atacante está apto para fazer sua primeira partida pelo maior rival do seu ex-clube. Isso ocorre porque está aberta a janela de transferências especial para o Mundial de Clubes.

Atacante participou de jogo-treino no sábado (7). Pedro Souza / Atlético-MG/Divulgação

Dudu participou de parte do jogo-treino de sábado (7), no qual o Atlético-MG enfrentou (e venceu) o Paulista-SP. Ele deu uma assistência.

Fase de Rony

Vice-goleador do time na temporada com 11 gols, apenas um a menos do que Hulk, Rony é uma das esperanças ofensivas de Cuca. O técnico não cansa de elogiar a entrega do jogador que veio do Palmeiras, decisivo na vitória sobre o Ceará fora de casa na última rodada.

— Vi alguns comentários que me deixaram bem chateado, mas fiquei com a cabeça muito tranquila, sabendo que resposta é dada dentro de campo. Vamos seguir com a cabeça erguida — disse Rony após o gol da vitória.

Pontos fracos

Questão física

O mal que aflige basicamente todos os clubes do Brasil tem peso especial no Atlético-MG. O excesso de jogos está afetando demais o time de Cuca. Ao menos é essa a opinião de Claudio Rezende:

— É um elenco muito curto, que vem sentindo a sequência de jogos. Não consegue manter intensidade durante os 90 minutos.

Extracampo

A SAF do Atlético-MG está com problemas financeiros. Um dos donos do clube, Rafael Menin concedeu entrevista coletiva para falar da situação, e confirmou que ocorreram atrasos no pagamento de salários e luvas para o grupo de jogadores.

Time com salário atrasado costuma ter problemas de constância. A dívida do Galo é superior a R$ 1,8 bilhão.

Desfalques

Não chega a ser do tamanho da lista de desfalques do Inter, que tem um time inteiro fora de combate. Mas Cuca não terá seu lateral-esquerdo titular, Guilherme Arana (frequentemente convocado para a Seleção), que tem uma lesão na coxa direita, e o atacante Tomás Cuello, com lesão no mesmo local. Eles só voltarão ao time após a pausa do Mundial de Clubes.