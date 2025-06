Como joga Alan Benítez, lateral-direito paraguaio anunciado pelo Inter

Alan Benítez está em sua segunda passagem pelo Cerro Porteño. Divulgação / Cerro Porteño

Em busca de uma reposição para a lateral direita desde a lesão de Bruno Gomes, o Inter anunciou nesta terça-feira (10) Alan Benítez como novo reforço. O paraguaio tem contrato encerrando com o Cerro Porteño e foi anunciado até dezembro de 2026.

Zero Hora projeta como o jogador de 31 anos formado pelo Libertad poderá ser utilizado por Roger Machado.

Atualmente, Alan Benítez está em sua segunda passagem pelo Cerro Porteño. Ele chegou ao clube em 2021 vindo do rival Olimpia e teve uma passagem pelo Minnesota United, dos Estados Unidos, antes de retornar ao Cerro em 2023. Ele vive neste ano sua temporada mais goleadora, com três gols e cinco assistências.

Lateral que ataca

A parte ofensiva é o destaque de Alan Benítez, que aparece constantemente no ataque no Cerro Porteño. Até por isso ele chegou a ser escalado como ala pelo técnico argentino Diego Martínez em sistema com três zagueiros e também a atuou em uma segunda linha no 4-4-2 tendo um lateral defensivo em sua cobertura.

Autor de três gols e quatro assistências no Campeonato Paraguaio, ele tem uma média de 0,6 cruzamentos certos por jogo. O atual titular da lateral direita do Inter, Braian Aguirre, tem 0,4 cruzamentos certos por partida no Brasileirão. Os dados são do site Sofascore.

Mapa de calor de Alan Benítez mostra posicionamento bastante ofensivo no Cerro Porteño. Sofascore / Reprodução

Problemas defensivos

Defensivamente, porém, Benítez apresenta algumas dificuldades não apenas nos duelos, mas também de posicionamento. Melhorar a leitura tática defensiva do paraguaio será uma missão de Roger Machado.

Na comparação com Aguirre, Benítez perde na média de desarmes em relação ao atual titular usando o desempenho de cada um nos campeonatos nacionais. Aguirre tem média de 2,7 desarmes por jogo no Brasileirão enquanto Benítez faz 2 por partida no Paraguaio.

Na Libertadores, a vantagem também é de Aguirre, 2,3 contra 1,5. O atual titular do Inter também sofre menos dribles (0,3 a 1,5).

Benítez em 2025

25 jogos

3 gols

5 assistências

No Paraguaio